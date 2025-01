Polizei ermittelt: Schon wieder ein brutaler Überfall in Bietigheim-Bissingen

Feuerwerk-Überreste im Kreis Ludwigsburg „So viel Müll war es noch nie“ – Aufräumarbeiten nach Silvester

So schön das Feuerwerk an Silvester auch aussieht, so störend ist der Müll, der zurückbleibt. Am 2. Januar sind Mitarbeiter der Bauhöfe, des technischen Dienstes und Freiwillige mit der Beseitigung beschäftigt. Auf Facebook berichten Bürger, wie sie die Tage danach erleben.