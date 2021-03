1 Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. Foto: SDMG /Pusch

Am Montagnachmittag wird im Neckar bei Hedelfingen eine männliche Leiche entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stuttgart-Hedelfingen - Leiche im Neckar entdeckt: Am Montagnachmittag wurde gegen 15.30 Uhr in Stuttgart-Hedelfingen Am Mittelkai ein toter Mann gefunden. Das bestätigte die Polizei am Abend auf Nachfrage.

Über die Umstände konnten die Beamten noch keine näheren Auskünfte geben. Die Ermittlungen laufen.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.