Polizei ermittelt in Wien: 16-jährige Deutsche bei Public Viewing mutmaßlich vergewaltigt

Polizei ermittelt in Wien

1 Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

In Wien ist offenbar eine 16-jährige Deutsche beim Public Viewing vergewaltigt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen zwei Männer.











Zwei Männer sollen in Wien bei einer Public-Viewing-Veranstaltung während der Fußball-EM eine 16-jährige Deutsche vergewaltigt haben. Der Vorfall habe sich bereits am 25. Juni bei der Übertragung des Spiels Österreich gegen Niederlande ereignet, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei. Die 16-Jährige sei mit Klassenkameraden in Wien beim Public Viewing gewesen.