Polizei ermittelt in Stuttgart-Freiberg

6 Polizeibeamte nehmen am Dienstagvormittag die Unfallstelle im Eulenbühlweg noch einmal genauer unter die Lupe. In der Spielstraße gilt Schrittgeschwindigkeit. Foto: Sebastian Steegmüller

In einer Spielstraße in Freiberg werden zwei Männer – Vater und Sohn – von einem Auto angefahren und verletzt. Der Zusammenstoß wirft jedoch Fragen auf. Es wird ermittelt, ob der Verursacher bewusst auf die beiden Opfer zugesteuert ist.











Die Aufregung in der Nachbarschaft ist groß: Ein schwerer Verkehrsunfall in einer Spielstraße im Stadtteil Freiberg ist offenbar eine vorsätzliche Tat gewesen. Zwei Verletzte und mehrere Zehntausend Euro Schaden gab es am Montag gegen 16.20 Uhr im Eulenbühlweg. Ein 20 Jahre alter Autofahrer touchierte mit seinem weißen E-Golf zunächst einen 69-jährigen Mann, anschließend erfasste er einen 33-Jährigen, der beim Aufprall schwere Kopfverletzungen erlitt. Schließlich krachte der VW gegen zwei geparkte Autos, einen Seat und einen Peugeot.