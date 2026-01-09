Polizei ermittelt in Gerlingen: Ein Porsche und zwei SUV aus Tiefgarage gestohlen

Die Fahrzeuge waren allesamt mit Keyless-Go ausgestattet. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu öffnen und zu starten, ohne den Schlüssel aktiv zu berühren, weil die entsprechenden Signale per Funk gesendet werden. Der Gesamtwert der Fahrzeuge liegt laut der Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach eventuellen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08 00/ 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.