Polizei ermittelt in Gerlingen: Ein Porsche und zwei SUV aus Tiefgarage gestohlen

In den vergangenen Tagen sind drei hochwertige Autos aus derselben Garage in Gerlingen gestohlen worden. Die Fahrzeuge hatten eines gemeinsam.
Gleich drei Fahrzeuge sind in den vergangen Tagen aus einer Garage in Gerlingen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, standen der Sportwagen und die zwei SUV in einem Tiefgaragenkomplex in der Füllerstraße. Die SUV – ein Audi und ein Porsche – und der Sportwagen, ebenfalls ein Porsche, wurden in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag dieser Woche entwendet.