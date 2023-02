Mensch in Plochingen angeschossen – Schüsse auch in Reichenbach?

5 Der Tatort in Plochingen wurde abgesperrt. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

In der Nacht auf Samstag wird ein Mensch in Plochingen angeschossen. Laut Polizei ist er schwer verletzt. Auch in Reichenbach fielen wohl Schüsse. Die Hintergründe sind unklar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der Nacht auf Samstag ist nach Polizeiangaben gegen 3.20 Uhr ein Mensch durch einen Schuss in Plochingen im Bereich der Marktstraße schwer verletzt worden. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte ein Sprecher am Samstagvormittag mit, dass sich die Person nicht in Lebensgefahr befinde. Außerdem such die Polizei offenbar nach Hinweisen zu Schüssen, die im Nachbarort Reichenbach gefallen sein sollen.

Hintergründe zur Tat, Details zum Opfer wie Geschlecht oder Alter würden von den Ermittlern noch geordnet, weitere Einzelheiten sollen im Laufe des Tages folgen. Auf Bildern ist zu sehen, dass die Polizei offenbar mit einem größeren Aufgebot im Einsatz war. Auch der Rettungsdienst war demnach vor Ort.

Schüsse auch in Reichenbach

In Reichenbach klingelte die Polizei nach Beobachtungen von Zeugen morgens offenbar an Wohnungstüren und suchte Hinweise zu einer weiteren Schießerei. Diese soll sich bei einem Friseursalon gegen 2 Uhr ereignet haben. Ob es eine Verbindung zwischen beiden Vorfällen gibt, ist unklar.

Plochingen ist in den vergangenen Jahren wegen Schießereien in die Schlagzeilen geraten. Hinweise auf irgendeinen Zusammenhang liegen jedoch nicht vor.