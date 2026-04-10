Unbekannte haben 1000 Liter Heizöl in Weil der Stadt illegal entsorgt. Es ist nicht der erste Fall in den vergangenen Monaten, der die Polizei beschäftigt.

Unbekannte Umweltsünder haben am Donnerstag in Weil der Stadt rund 1000 Liter Heizöl verbotenerweise über die Abwasserkanalisation entsorgt. Laut dem Polizeibericht stellte ein Mitarbeiter der Kläranlage im Teilort Hausen gegen 9.35 Uhr die Verunreinigung im Zulaufbecken fest. Durch schnelles Handeln konnte eine Entsorgungsfirma das Heizöl aus dem Zulaufpumpwerk abpumpen, sodass ein Schaden an der Kläranlage verhindert wurde.

Nach illegaler Heizöl-Entsorgung: Ölgeruch in Weiler Teilorten Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften die sogenannten abwasserzulaufenden Gemeinden. Im Bereich der Weil der Städter Teilorte Merklingen und Münklingen konnte laut Polizei ein schwacher Heizölgeruch wahrgenommen werden.

Es ist nicht der erste Fall von illegaler Heizölentsorgung in Weil der Stadt in den vergangenen Monaten. Mitte September 2025 gelangten etwa 100 bis 200 Liter Heizöl in Weil der Stadt oder Heimsheim in die Kanalisation. Wie die Polizei damals berichtete, war auch damals im Zulauf der Kläranlage Weil der Stadt-Hausen zunächst Öl an der Wasseroberfläche aufgefallen. Es wurde sofort im Vorlauf der Kläranlage gesammelt und von einer Fachfirma abgesaugt.

Schon im September suchte die Polizei in Weil der Stadt nach Umweltsündern

„Nur durch die schnellen Maßnahmen konnte eine Verunreinigung weiterer Gewässer sowie des Flusses Würm verhindert werden“, schrieb die Polizei im vergangenen Herbst. Entstanden war dennoch ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Einzugsgebiet der Kläranlage umfasst die Ortschaften Weil der Stadt-Merklingen, -Münklingen, -Hausen sowie Heimsheim im Enzkreis.

Im aktuellen Fall hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg, Fachbereich Gewerbe und Umwelt mit Standort in Böblingen, die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen telefonisch unter 0 70 31/13 26 52 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.