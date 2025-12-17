Polizei entkräftet Gerüchte: Keine Hinweise auf Unbekannte, die in Weissach Kinder ansprechen

Am Mittwoch wird in Weissach und Umgebung die Nachricht verbreitet, dass eine unbekannte Person Kinder mit Süßigkeiten anlocke. Die Polizei geht von einem Gerücht aus.

Die Nachricht verbreitete sich unter den Eltern rund um Weissach wohl schnell: Am Mittwoch kursierte in der Gemeinde am Strudelbach die Warnung, dass ein Unbekannter mit einem schwarzen Transporter unterwegs sei und versuche, Kinder mit Süßigkeiten anzulocken. Dabei handle es sich, davon geht das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg im Moment aus, aber um nicht mehr als Gerüchte.

Die Meldungen werden aktuell besonders in Whatsapp-Gruppen und in den Sozialen Medien verbreitet. Belastbare Informationen hierzu lägen dem Präsidium bisher aber nicht vor. „Es wurde auch keine Anzeige bei der Polizei erstattet“, heißt es in einer Mitteilung aus Ludwigsburg. Man bittet außerdem darum, sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten zu beteiligen. „Die unkontrollierte Verbreitung nicht bestätigter Meldungen erzeugt nur Panik und erschwert es der Polizei, mögliche echte Vorfälle von den Gerüchten zu unterscheiden“, so das Präsidium.

Wer tatsächlich selbst verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird derweil trotzdem um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Leonberg gebeten. Das erreichen potenzielle Zeugen unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 oder per Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de.

Ähnliche Nachrichten über einen Unbekannten, der im Weissacher Ortsteil Flacht Kinder angesprochen habe, gab es scheinbar bereits im November. Nach zwei Meldungen angeblicher Kinderansprecher an die Schulleitung der Flachter Grundschule hatte diese darüber in einer Rundmail informiert, die unserer Redaktion vorliegt. Seitdem sei aber kein Vorfall mehr gemeldet worden, sagt die Schulleiterin auf Nachfrage. Man habe mit den Kindern besprochen, wie sie sich verhalten sollten.

Das Polizeipräsidium in Ludwigsburg bestätigt, dass Anfang Dezember tatsächlich unabhängig voneinander zwei Meldungen beim Polizeiposten in Rutesheim eingingen. Weil diese Vorfälle aber zu diesem Zeitpunkt schon einige Tage zurücklagen, konnte laut Polizei „keine Feststellung mehr getroffen werden“.