Polizei entkräftet Gerüchte: Keine Hinweise auf Unbekannte, die in Weissach Kinder ansprechen

Am Mittwoch wird in Weissach und Umgebung die Nachricht verbreitet, dass eine unbekannte Person Kinder mit Süßigkeiten anlocke. Die Polizei geht von einem Gerücht aus.
Die Nachricht verbreitete sich unter den Eltern rund um Weissach wohl schnell: Am Mittwoch kursierte in der Gemeinde am Strudelbach die Warnung, dass ein Unbekannter mit einem schwarzen Transporter unterwegs sei und versuche, Kinder mit Süßigkeiten anzulocken. Dabei handle es sich, davon geht das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg im Moment aus, aber um nicht mehr als Gerüchte.