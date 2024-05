2 Ein Foto der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie. Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Die Jugendliche hatte sich am Dienstag auf den Weg zur Schule gemacht, war dort aber nie angekommen. Offenbar war sie stattdessen im Bus sitzen geblieben. Eine Spur führt in eine Gemeinde im Saarland.











Seit Dienstag wird die 15-jährige Lea-Sophie U. aus Frickenhausen (Kreis Esslingen) vermisst. Nach Angaben der Polizei hatte die Jugendliche am Vormittag ihren Schulweg mit dem Bus angetreten, war dort aber nicht angekommen. Die Ermittler wandten sich am Mittwoch an die Öffentlichkeit, nachdem die bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg geblieben waren.