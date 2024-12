1 Eine 39 Jahre alte Frau aus Rottweil wird vermisst. (Symbolfoto) Foto: dpa-Zentralbild

Die 39 Jahre alte Dede Touyevi F. aus Rottweil wird vermisst. Sie ist schwanger. Die Polizei bittet um Hinweise.











Die Frau hat am Freitag gegen 8.30 Uhr das Gelände einer Klinik in Rottweil verlassen und gilt seither als vermisst, teilt die Polizei mit. Es könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet oder sich aufgrund von Orientierungslosigkeit nicht zurechtfindet.