Polizei bittet um Hinweise: Schmuck weg, Wohnung verwüstet – zahlreiche Einbrüche im Rems-Murr-Kreis

Immer öfter nutzen Einbrecher die frühe Dunkelheit. Wo sie im Rems-Murr-Kreis zuletzt zugeschlagen haben – und welche Spur sie hinterlassen haben.
Im Schutz der frühen Dunkelheit schlagen sie zu, manchmal aber auch schon am hellichten Tag. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen im Rems-Murr-Kreis eine Spur aus aufgebrochenen Türen, durchwühlten Schränken und verunsicherten Anwohnern hinterlassen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ist die Zahl der Einbrüche zuletzt auffällig gestiegen – betroffen sind unter anderem Waiblingen, Weinstadt, Korb, Kernen und Urbach.