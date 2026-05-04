Polizei bittet um Hinweise: Mehr als zwei Millionen Euro Beute bei Bankeinbruch in Stuhr

1 Im Keller der Bankfiliale wurden im Februar 14 Bankschließfächer von Kunden aufgebrochen. (Archivbild) Foto: Kai Moorschlatt/dpa

Der Fall erinnerte an den spektakulären Millionencoup von Gelsenkirchen: Im Februar brachen Unbekannte Bank-Schließfächer in Stuhr bei Bremen auf. Nun gab die Polizei die Schadenssumme bekannt.











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Stuhr - Fast drei Monate nach dem Bankeinbruch in Stuhr nahe Bremen hat die Polizei die Schadenssumme bekanntgegeben. Die unbekannten Täter erzielten eine Beute von mehr als zwei Millionen Euro, wie ein Sprecher mitteilte. Die Polizei veröffentlichte Fotos von Wertgegenständen, die bei dem Einbruch am 13. Februar aus 14 Schließfächern entwendet wurden. Sie erhofft sich dadurch neue Hinweise. Möglicherweise seien Gegenstände Händlern zum Ankauf angeboten worden, sagte der Sprecher.