2 Die Polizei sucht nach einem 24-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis. Foto: dpa

Vor mehr als einer Woche ist ein junger Mann aus dem Rems-Murr-Kreis verschwunden. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Ein Bild des 24-Jährigen finden Sie im Artikel.

Waiblingen - Seit dem 4. April wird ein junger Mann aus dem Rems-Murr-Kreis vermisst. Der 24-Jährige verließ laut Polizei an diesem Tag gegen 18 Uhr das Haus seiner Eltern in Berglen, um einen bislang noch unbekannten Freund in Waiblingen zu besuchen. Ob er dort ankam, ist derzeit nicht bekannt. Alle polizeilichen Maßnahmen blieben bislang erfolglos. Der junge Mann konnte noch nicht gefunden werden.

Die Polizei bittet daher bei der Suche nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den jungen Mann gesehen? Der 24-jährige Vermisste ist 1,81 Meter groß und hat blonde Haare. Auch ein Unglücksfall kann die Polizei derweil nicht ausschließen. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 0 71 51 / 95 00 entgegen.