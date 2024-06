Polizei bei der Fußball-EM in Stuttgart: Selfies mit den Fans und ein schlimmer Nackenschlag

1 Michael Karolczak im Einsatz auf dem Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Fußball-EM in Stuttgart verläuft für die Sicherheitskräfte bisher anders als erwartet. Ein Polizeibeamter, der regelmäßig im Einsatz ist, berichtet von farbenfrohen Kollegen, Einsätzen in der Hitze und einer traurigen Wendung.











Hochrisikospiele? War da was? Wieder einmal bestätigt sich in diesen Tagen, dass man Großereignisse zwar penibel planen kann, die Dinge dann aber oft doch völlig anders kommen. Bis zu 3100 Polizeibeamte waren abgestellt für die erste kritische Partie in Stuttgart zwischen Deutschland und Ungarn, etwas weniger dann für das Spiel Schottland gegen Ungarn. Hunderttausende Fans sind dabei unterwegs gewesen, darunter auch einige generell gewaltbereite. Und was passiert? Nichts. Dafür sorgt dann ein Streit mit Einsatz eines Messers auf dem Schlossplatz am späten Mittwochabend beim Spiel der Türkei für Unruhe.