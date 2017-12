Polizei befreit Fünfjährigen Eltern lassen Kind bei Eiseskälte im Auto zurück

Von red/dpa 10. Dezember 2017 - 12:08 Uhr

Die Polizei musste in Erfurt einen Fünfjährigen bei Eiseskälte aus einem Auto befreien. Foto: dpa

Sie wollten nur schnell auf den Flohmarkt – und ließen ihren fünfjährigen Sohn bei Temperaturen knapp über Null Grad auf dem Rücksitz des Autos schlafen. Passanten mussten die Polizei alarmieren.

Erfurt - Bei Temperaturen von knapp über Null Grad hat ein Elternpaar in Erfurt seinen fünf Jahre alten schlafenden Sohn in einem Auto zurückgelassen. Eine Passantin sei am Samstagabend auf den zwischenzeitlich wach gewordenen, frierenden und weinenden Jungen auf dem Messeparkplatz aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Zu dem Zeitpunkt waren die Autoscheiben bereits angefroren. Sicherheitskräfte der Messe befreiten den Jungen unversehrt.

Die Eltern hatten den Sohn etwa eine Stunde lang unbeaufsichtigt gelassen. Sie hätten sich auf dem Flohmarkt in der Messe „festgequatscht“, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag. Gegen die Eltern wurde ein Verfahren wegen Verletzung der Fürsorgepflicht und Körperverletzung eingeleitet. Auch das Jugendamt wurde informiert.