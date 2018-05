Polizei aus Stuttgart und der Region Polizei nimmt Grapscher fest, Feuerwehr rettet Hausbewohner

Von red/bb 07. Mai 2018 - 11:14 Uhr

Beamte auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Hier wurden am Wochenende mehrere Frauen sexuell belästigt. (Archivfoto) Foto: dpa

Ein Grapscher und eine prügelnde Männergruppe haben die Beamten der Wasenwache am Wochenende beschäftigt. In Filderstadt musste die Feuerwehr die Bewohner eines Hauses vor den Flammen retten.

Stuttgart - Die Beamtinnen und Beamten der Wasenwache haben es am Samstagabend mit einer Gruppe von Männern zu tun gehabt, die scheinbar grundlos ein Pärchen auf einem Parkplatz am Stuttgarter Frühlingsfest angegangen waren. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Ebenfalls am Samstagabend wurde auf dem Wasen ein 41-Jähriger festgenommen, der zwei Frauen sexuell belästigt haben soll. Dabei soll der Mann den beiden jungen Opfern unter den Rock gefasst haben. Auch auf der Königstraße ist es am Samstagabend zu einem Übergriff auf Frauen gekommen. Ein 27-Jähriger soll in einem Kleidergeschäft mehreren Frauen ans Gesäß gefasst haben. Mehr zu diesen Fällen von sexueller Belästigung lesen Sie hier.

Auch im Kreis Esslingen hat sich ein 31-Jähriger am Samstag betrunken und mehrere junge Frauen belästigt. Was genau die Polizei dem Mann zur Last legt, lesen Sie hier.

Das schöne Wetter am Wochenende lockte wieder zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen. Im Kreis Böblingen hat ein 56-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall sein Leben lassen müssen. Eine Autofahrerin hatte sich während der Fahrt wohl mit ihrem Beifahrer gestritten und war auf die Spur des Bikers gekommen.

Im Rems-Murr-Kreis hat eine Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Reh das Tier am Sonntagnachmittag das Leben gekostet. Der Fahrer der Maschine und seine Sozia wurden verletzt. Mehr zum Unfallhergang lesen Sie hier.

Trockenheit erhöht Waldbrandgefahr

Darüber hinaus hatte es die Polizei am Wochenende mit mehreren Bränden zu tun. In Ditzingen im Kreis Ludwigsburg wurde ein Feuer in einem Baumarkt von Zeugen rechtzeitig erkannt, sodass Schlimmeres verhindert wurde.

Im Kreis Esslingen ist es am Samstagnachmittag in einem Waldstück nahe einer Grillstelle zu einem Brand gekommen. Die anhaltende Trockenheit sorgt laut Feuerwehr in diesem Jahr ungewöhnlich früh für eine erhöhte Waldbrandgefahr.

Ebenfalls im Kreis Esslingen sind am Sonntag bei einem Wohnungsbrand in Filderstadt-Bernhausen drei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Mittag in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen und hat einen Schaden von 200.000 Euro verursacht. Die Bilder der Löscharbeiten der Feuerwehr sehen Sie hier.