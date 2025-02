Politischer Vandalismus bei CDU in Böblingen: Bürgerbüro von Marc Biadacz mit Nazi-Bildern zugeklebt

Warnstreik im öffentlichen Dienst Diese Kitas in Böblingen bleiben am Mittwoch und Donnerstag zu

Durch den Warnstreik im öffentlichen Dienst haben am Mittwoch und Donnerstag mehrere Kindertagesstätten in Böblingen geschlossen, andere bieten eine Notbetreuung an. Ein Blick auf den aktuellen Stand.