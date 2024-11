Politischer Streit in Leonberg: Wir brauchen keine Berliner Verhältnisse

1 Es geht um die Sache: Blick in den Leonberger Gemeinderat während der Haushaltsdebatte mit Axel Röckle (Freie Wähler). Foto: Simon Granville

In der Kommunalpolitik sind Ideologie und Machtkämpfe fehl am Platz, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Fast könnte man meinen, die Welt gerät ein Stück weit aus den Fugen: So dramatisch sind die Nachrichten, die in diesen Tagen in kurzer Folge über uns hereingebrochen sind. Trump, der alte neue starke Mann in den USA. Deutschland mit einer gerupften und flügellahmen Regierung, dazu ein ungewisser Blick in die Zukunft. Wen interessiert da noch die die Politik vor der eigenen Haustür?