Politische Zukunft weiter offen: Matthew McConaughey stellt klar: Erst Familie, dann vielleicht Politik

Matthew McConaughey schließt politische Ambitionen nicht aus, will aber erst seine drei Kinder großziehen. Als Gouverneur von Texas fällt er damit zumindest für die Wahlen im kommenden Jahr auf jeden Fall aus.
Der US-Bundesstaat Texas wählt 2026 einen neuen Gouverneur - heißt der dann vielleicht Matthew McConaughey (55)? Die Antwort lautet nein, aber der Schauspieler lässt seine politischen Träume nicht komplett fallen - die Familie hat aktuell jedoch Vorrang. Der Oscarpreisträger bekräftigt in einem "People"-Interview, dass er weiterhin über eine mögliche Kandidatur für das Gouverneursamt nachdenke. Doch bevor er den Schritt wagt, will er zunächst seine drei Kinder zusammen mit Ehefrau Camila Alves (42) großziehen.