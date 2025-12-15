Viele Menschen in Chile machen sich wegen steigender Kriminalität und irregulärer Migration Sorgen. Ein deutschstämmiger Politiker verspricht, hart durchzugreifen. Das kommt bei den Wählern gut an.
Santiago de Chile - Politischer Richtungswechsel in Chile: Der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast hat die zweite Runde der Präsidentenwahl gegen die kommunistische Regierungskandidatin Jeannette Jara gewonnen. Das teilte das Wahlamt des südamerikanischen Landes mit. "Chile möchte einen Wandel", sagte Kast in seiner Siegesrede vor Tausenden Anhängern in der Hauptstadt Santiago de Chile. "Und ich sage Ihnen, ja, Chile wird einen echten Wandel erleben".