Politische Spitzen zur Fasnet in Weil der Stadt: Der Most ist an allem schuld

Der Most ist an allem schuld

Von der Hessebahn bis Häugern: Beim Zunftmeisterempfang stimmen sich Fasnet-Aktiven und Politikprominenz scharfzüngig auf den den Höhepunkt der tollen Tage ein.











Jeder weiß es: In den heutigen bewegten Zeiten muss man gerade auf dem Arbeitsmarkt flexibel sein. Und so hat Christian Walter nach seiner Absetzung durch die Narrenzunft AHA aus der Not eine Tugend gemacht. Präsentierte sich der Bürgermeister a. D. vor einer Woche beim Narrensprung als Holzfäller, so hat er am höchsten Weil der Städter Feiertag zum Koch umgesattelt.