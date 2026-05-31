Politische Polarisierung: Weimer besorgt über Attacken gegen Werte der Aufklärung

In der Auseinandersetzung mit Rechtsaußen gehe es längst um etwas Fundamentales, sagt der Kulturstaatsminister. Und verweist auf Ideen in der AfD, Weihnachten abzuschaffen.
Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer befürchtet eine Abkehr von den fundamentalen Werten der Aufklärung. Extremistische und autokratische Bewegungen weltweit, aber auch in Deutschland griffen nicht nur politische Haltungen an, sondern etwas Fundamentales - "und das Fundamentale ist eben die Aufklärung an sich", sagte Weimer anlässlich der Jahrestagung des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste.