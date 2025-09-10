Politische Parolen: Schmierereien kosten Stadt Ludwigsburg immer mehr Geld

In Ludwigsburg finden sich immer häufiger politisch motivierte Schmierereien. Gegen einen Vorwurf der linken Szene wehrt sich nun die Stadtverwaltung.

Lange dauerte es nicht, bis das Pflaster des teuer umgestalteten Arsenalplatzes beschmiert war. In roter und schwarzer Farbe stand dort zu lesen: „4,8 Millionen für Beton, 0 für Soziales.“ Eine klare Kritik an Verwaltung und Gemeinderat – an den Ausgaben für den neuen Arsenalplatz und an den Einsparvorschlägen bei Sozialprojekten wie der Mobilen Jugendarbeit.

Zu welcher Gruppierung die Verursacher gehören, scheint klar: Die Schmiererei tauchte parallel zu einem Stadtrundgang mit Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht auf – währenddessen die Aktivisten der linken Szene dem OB symbolisch einen Scheck über 4,8 Millionen Euro überreichten.

Hätten sie ihm jedoch einen Scheck über die tatsächlichen Sozialausgaben überreicht, wäre ein deutlich höherer Betrag darauf gestanden. Denn anstelle der proklamierten null Euro fließen in diesem Jahr voraussichtlich fast 86 Millionen Euro in Ludwigsburg in soziale Bereiche – von der Schulkindbetreuung über Integrationskurse bis hin zu Sport- und Gesundheitsförderung. Das sind rund fünf Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Ausgaben im sozialen Bereich sind sogar gestiegen

Die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz betont: „Unsere Stadt investiert konsequent in soziale Leistungen, Bildung und Gesundheitsförderung. Besonders die gestiegenen Ausgaben im sozialen Bereich zeigen, wie wichtig uns Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit für alle Menschen in Ludwigsburg sind. Und das trotz aller Einsparbedarfe.“

Bushaltestelle am Rathaus mit Hammer und Sichel. Foto: Sabine Armbruster

Doch die zunehmend aktive linke Szene will offenbar vor allem eines: politische Botschaften verbreiten. Zwar handelt es sich nicht bei allen Schmierereien um Falschaussagen, doch die Zahl solcher Sachbeschädigungen im Stadtgebiet nimmt zu. Immer wieder tauchen etwa Hammer-und-Sichel-Symbole an Bushaltestellen auf oder Parolen wie „Die BRD ist nicht mein Staat“ und „Alle Macht dem Proletariat“ an den Wänden der Touristinfo oder des Kunstvereins.

Auch von der Gegenseite des politischen Spektrums wird regelmäßig gesprüht – etwa Hakenkreuze oder „Sieg Heil!“-Schriftzüge an Wänden oder in Bänke geritzt.

Dreistellige Beträge für Entfernung der Schmierereien

Allein in den letzten Wochen gab es nach Angaben einer Stadtsprecherin mehr als zehn solcher Fälle – unter anderem am Marktplatz, am Rathausplatz, an der Filmakademie und am Kulturzentrum. Meist entfernt die Stadt die Parolen schnell, doch das belastet den ohnehin knappen Haushalt.

Nur die Entfernung der Arsenalplatz-Schmiererei kostete allein schon 1000 Euro. Geld, das möglicherweise tatsächlich in sozialen oder anderen Bereichen eingespart werden muss. Denn angesichts der derzeitigen Finanzlage bringen auch kleinere Beträge – im Vergleich zum Gesamthaushalt – eine spürbare Entlastung.

Wenn es sich um extremistische Parolen und nicht „nur“ um mehr oder weniger schön gestaltete und meist nur Eingeweihten verständliche Graffiti handelt, sind solche Schmierereien ein Fall für Kriminalpolizei und Staatsschutz. Bei sonstigen Schmierereien werden von der Polizei lediglich Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung geführt.

Die Chancen, die Verursacher zu erwischen, sind dabei jeweils gleich null – und natürlich entstehen bei der Strafverfolgung auch wieder Kosten.