Politische Parolen: Schmierereien kosten Stadt Ludwigsburg immer mehr Geld

In Ludwigsburg finden sich immer häufiger politisch motivierte Schmierereien. Gegen einen Vorwurf der linken Szene wehrt sich nun die Stadtverwaltung.
Lange dauerte es nicht, bis das Pflaster des teuer umgestalteten Arsenalplatzes beschmiert war. In roter und schwarzer Farbe stand dort zu lesen: „4,8 Millionen für Beton, 0 für Soziales.“ Eine klare Kritik an Verwaltung und Gemeinderat – an den Ausgaben für den neuen Arsenalplatz und an den Einsparvorschlägen bei Sozialprojekten wie der Mobilen Jugendarbeit.