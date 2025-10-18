Politische Kultur: Instagram ist kein Ort für politische Grabenkämpfe

Der Streit ums Klinikgelände in Vaihingen/Enz zeigt, wie dünnhäutig Institutionen in finanziellen Schwierigkeiten reagieren – ein öffentlicher Schlagabtausch schadet jedoch allen.
Wenn Landkreis-Vertreter einem Oberbürgermeister öffentlich Falschaussagen vorwerfen – und das nicht etwa in einer Pressekonferenz, sondern auf Instagram – dann ist eine Grenze überschritten. Der Streit um das Klinikgelände in Vaihingen/Enz ist kein Sachkonflikt um ein paar Hektar. Es ist ein Lehrstück darüber, wie dünnhäutig öffentliche Institutionen in finanziell angespannten Zeiten reagieren – und wie das der Demokratie schadet.