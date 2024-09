1 In der kommenden Woche soll das Kabinett von Frankreichs neuem Premier Barnier stehen. (Archivbild) Foto: Thomas Samson/AFP/dpa

Trotz einer schwierigen Sondierung will Frankreichs neuer Premier Michel Barnier in der kommenden Woche eine Regierung vorstellen. Welche Parteien alle darin mitwirken, ist noch nicht bekannt.











Reims - Trotz einer schwierigen Regierungsbildung will Frankreichs neuer Premierminister Michel Barnier in der kommenden Woche sein Kabinett vorstellen. "In der kommenden Woche haben wir eine Regierung", sagte Barnier in Reims, wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete.