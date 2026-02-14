Politische Gründe: Autorin Arundhati Roy sagt Teilnahme an Berlinale ab

Die Schriftstellerin Arundhati Roy sagt einen Auftritt auf der Berlinale ab. Grund ist eine Pressekonferenz mit der Jury, bei der es um eine Positionierung im Nahostkonflikt ging.
Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy (64) hat ihre Teilnahme an der Berlinale aus politischen Gründen abgesagt. „Mit großem Bedauern muss ich mitteilen, dass ich nicht an der Berlinale teilnehmen werde“, erklärte sie in einem Statement über ihren Verlag. Als Begründung nannte sie die aus ihrer Sicht „unerhörten Aussagen“ von Mitgliedern der Jury, als sie aufgefordert worden seien, sich zum Gazakrieg zu äußern.