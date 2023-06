Tödlicher Messerangriff in Illerkirchberg

1 Menschen in Illerkirchberg drücken ihre Trauer aus. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Sollen kriminelle Flüchtlinge abgeschoben werden, auch nach Afghanistan? Ein älterer Fall aus dem jüngst wegen eines tödlichen Messerangriffs in die SchIagzeilen geratenen llerkirchberg entfacht eine Debatte.









Eine Woche nach dem Tod der 14-jährigen Ece in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) ist eine Debatte darüber in Gang geraten, ob als gefährlich geltende, straffällig gewordene Flüchtlinge in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollten, auch wenn ihnen dort Gefahr droht. Den Anstoß dazu gab die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU).