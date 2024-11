Politikwissenschaftler zum BSW: „Dadurch könnte die Partei vielleicht sogar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern“

1 Wenn das BSW seine Versprechen auf Landesebene nicht einlöst, könnte das seine Chancen im Bund schmälern. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler

In Sachsen sind die Verhandlungen gescheitert, in Thüringen ist alles offen, in Brandenburg läuft es – aber will das BSW überhaupt im Land regieren? Vor welchen Problemen die Partei nun stehen könnte, erklärt der Politikwissenschaftler Aiko Wagner.











Link kopiert



Kaum eine Partei ist so schnell aufgestiegen wie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Es ist noch kein Jahr alt, hat aber schon in drei Bundesländern Koalitionsgespräche geführt. Jetzt bereitet es sich auf die Bundestagswahl vor. Der Politikwissenschaftler Aiko Wagner, vom Otto-Suhr-Institut zu Berlin, beschäftigt sich schon lange mit populistischen Parteien. Er erklärt den Erfolg des BSW – und weshalb es ebenso schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden kann, wie es aufgestiegen ist.