Politikverdrossenheit: Zufriedenheit mit Demokratie auf Bundesebene sinkt

Nach Ampel-Chaos und dem Zick-Zack-Kurs zur Schuldenbremse ist die Demokratiezufriedenheit deutlich gesunken. Allerdings nicht überall, wie eine Umfrage zeigt.
Die Zufriedenheit mit der Demokratie ist in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das hat eine Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag Universität Hohenheim ergeben, die unserer Zeitung vorliegt. Nur noch 50 Prozent der Befragten sind demnach zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland – vor einem Jahr waren es noch 59 Prozent. 2021 als die Umfragereihe gestartet wurde, lag der Wert bei 71 Prozent.