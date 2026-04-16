Politiker aus Stuttgart: Luigi Pantisano will Vorsitzender der Linke im Bund werden

Linken-Chef van Aken zieht sich aus der Doppelspitze mit Schwerdtner zurück - aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt meldet ein möglicher Nachfolger seine Bewerbung an.

Der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano will Vorsitzender der Partei Die Linke werden. Der 46-Jährige meldete seine Bewerbung um die Nachfolge des scheidenden Co-Chefs Jan van Aken an. Gewählt wird bei einem Parteitag im Juni in Potsdam. Van Aken, der seit Ende 2024 in einer Doppelspitze mit Ines Schwerdtner amtiert, hatte aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug erklärt.

„Ich gehe diesen Schritt in großer Demut“, erklärte Pantisano auf seiner Website. „Die Linke hat sich mit Jan und Ines erneuert und stabilisiert.“ Mehr als 70.000 Menschen seien neu in die Partei eingetreten. „Gemeinsam haben wir uns vorgenommen, die Linke zur organisierenden Klassenpartei zu machen.“ Die Partei wolle jene zurückgewinnen, die von der Politik enttäuscht und wütend seien. „Hier möchte ich anschließen und den nächsten Schritt gehen“, erklärte Pantisano.

Pantisano vertritt Konstanz und Stuttgart

Er ist stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag und vertritt als Abgeordneter die Region Stuttgart und Konstanz. Seine Eltern seien 1979 aus Italien nach Deutschland gekommen, um ihren vier Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, schreibt er über sich. Sie hätten in Fabriken gearbeitet und „die Bücher hergestellt, die sie selbst nie lesen durften“. So hätten sie ihren Kindern ein Studium ermöglicht. „Ich bin stolz darauf, als Kind aus einem Arbeiterhaushalt mit Migrationsgeschichte studiert zu haben.“

Der ARD sagte Pantisano über van Aken: „Jan war ein großartiger Vorsitzender.“ Seine gemeinsame Linie mit Schwerdtner sei richtig und erfolgreich. „Diesen Weg, den sie begonnen haben, möchte ich jetzt weitergehen und weiterentwickeln.“

Ursprünglich hatte van Aken angekündigt, erneut mit Schwerdtner zu kandidieren. Beide waren im Oktober 2024 als Doppelspitze gewählt worden. Damals steckte die Partei mit Umfragewerten von nur noch zwei bis drei Prozent in einer tiefen Krise. Dem Duo gelang jedoch für die Partei die Wende. Bei der Bundestagswahl 2025 zog die Linke mit 8,8 Prozent wieder ins Parlament ein. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz scheiterte die Linke zuletzt aber an der Fünf-Prozent-Hürde.