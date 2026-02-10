Politik und Winterspiele: Trumps Schatten über US-Team bei Olympia

Bei OIympia sind eine Reihe von Sportlern mit politischen Themen konfrontiert - vor allem die Amerikaner. Präsident Trump beschimpft Athleten, ein Fokus auf den Sport ist schwierig.
Mailand - Eigentlich wollen Amerikas Athletinnen und Athleten bei diesen Winterspielen doch nur sportlich glänzen. Doch just ihr Präsident liegt wie ein dunkler Schatten über dem Olympia-Team aus den USA. Donald Trumps umstrittene Migranten-Politik, das brutale Vorgehen seiner ICE-Agenten in Minneapolis, seine Beschimpfungen in sozialen Medien: Die amerikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen in den ersten Tagen des großen Sportfests von Mailand und Cortina inmitten politischer Debatten.