Winfried Kretschmann (Grüne) ist bislang nicht auf TikTok – auch wenn er dessen Bedeutung kennt.

Die sozialen Medien sind für den Ministerpräsidenten ein wichtiges Thema. Bislang hat er aber keinen TikTok-Kanal. Wird sich das bald ändern?











Könnte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) künftig auf TikTok unterwegs sein? Einen eigenen Kanal hat der Ministerpräsident aktuell nicht. Ein Regierungssprecher kündigte aber am Dienstag an: „Wir gucken uns das an. Der Kanzler ist ja jetzt auch auf Tiktok.“