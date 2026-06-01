Politik und Kitsch: Neues Heimatministerium – ein Marketinggag?

Baden-Württemberg verfügt jetzt über ein Heimatministerium. Was genau damit gemeint ist, bleibt offen. Die Maultaschen- und Bollenhut-Rhetorik lässt Schlimmes befürchten.
Endlich hat auch Baden-Württemberg ein Heimatministerium. Es ist Teil des Agrarressorts, das künftig als Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat firmiert. Ob und wie die neu hinzugekommene Aufgabe „Heimat“ von Ministerin Marion Gentges (CDU) mit Inhalten und Personalstellen gefüllt wird, muss sich weisen. Im Kern ging es CDU-Verhandlungsführer Manuel Hagel (ebenfalls CDU) vermutlich darum, den Begriff zu besetzen. „Heimat“ ist ein Buzzword vor allem, aber nicht allein für Konservative. Es ist geeignet, wohlige Gefühle zu evozieren: die „blaue Mauer“ (Eduard Mörike) der Schwäbischen Alb, der dunkle Tann des Schwarzwaldes, ein metallic glänzender Mercedes XXXL vor dem blau schimmernden Bodensee, ein festlich leuchtender Bollenhut. Das wärmt das Herz.