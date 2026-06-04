Politik und Kitsch: Neues Heimatministerium – Bollenhut-Rhetorik lässt Schlimmes befürchten

Baden-Württemberg verfügt jetzt über ein Heimatministerium. Was damit gemeint ist, bleibt offen. Die Maultaschen- und Bollenhut-Rhetorik lässt Schlimmes befürchten, meint Reiner Ruf.
Endlich hat auch Baden-Württemberg ein Heimatministerium. Es ist Teil des Agrarressorts, das künftig als Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat firmiert. Ob und wie die neu hinzugekommene Aufgabe „Heimat“ von Ministerin Marion Gentges (CDU) mit Inhalten und Personalstellen gefüllt wird, muss sich weisen.