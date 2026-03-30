Politik: Syriens Übergangspräsident al-Scharaa von Steinmeier in Berlin empfangen

Syrischer Übergangspräsident al-Scharaa in Berlin empfangen: Gespräche zu Wiederaufbau und Flüchtlingen geplant – Kritik an Besuch und Zweifel an Sicherheit in Syrien wachsen.
Zum Auftakt seines Berlin-Besuchs ist der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa am Montagmorgen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Al-Scharaa traf am Schloss Bellevue ein, wo ihn Steinmeier begrüßte. Im weiteren Verlauf des Besuchs sind zunächst die Teilnahme al-Scharaas an einem deutsch-syrischen Wirtschaftsforum im Auswärtigen Amt sowie am Mittag ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geplant.