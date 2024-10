Politik: Strack-Zimmermann: „Biden hat uns den Arsch gerettet“

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat die Bedeutung des noch amtierenden US-Präsidenten Joe Biden unterstrichen. „Wir können aus Sicht Europas, aus Sicht Deutschlands Joe Biden danken für die letzten vier Jahre“, sagte die FDP-Politiker beim Bodensee Business Forum (BBF) in Friedrichshafen. „Er hat uns - mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf - den Arsch gerettet.“

Sie sehe schon die Schlagzeile: „Also den Hintern gerettet.“ Der Mann sei ein erfahrener Politiker, der die Relevanz der USA betont habe, sagte sie auch mit Blick auf die Sicherheitspolitik.

Der 81-Jährige war bei einem Blitzbesuch am vergangenen Freitag in Berlin mit der „Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik“ geehrt worden - die höchste Auszeichnung, die Deutschland zu vergeben hat. Bei dem vermutlich letzten Besuch vor dem Ende seiner Amtszeit hatte er die Bundesrepublik als „engsten und wichtigsten Verbündeten“ Amerikas gewürdigt. In den USA finden am 5. November die Präsidentschaftswahlen statt.