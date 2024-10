Politik Skandinavien: Skandinavische Signalpolitik an unwillkommene Ausländer

1 Dänemarks Justizminister Peter Hummelgard wirbt für die Abschiebung nach Kosovo. Foto: imago images/Dean Pictures/Francis Joseph Dean/Dean Picture via www.imago-images.de

Dänemark verfrachtet straffällige Ausländer in ein Gefängnis in Kosovo – ein Land, das nicht an das Völkerrecht gebunden ist.











Auf einem kargen Hügel stehen hohe Betonmauern mit Stacheldraht und Wachttürme mit bewaffneten Wärtern, die einen roten Gebäudekomplex umschließen – das Gefängnis nahe der Stadt Gjilan im Osten Kosovos. Hier sollen in zwei Jahren um die 300 in Dänemark straffällig gewordene Ausländer interniert werden, es ist das Prestigeprojekt des dänischen Justizminister Peter Hummelgard, der mit der Einrichtung „ein klares Signal“ an Verbrecher ohne dänischen Pass senden will, dass deren „Zukunft nicht in Dänemark liegt“. Auch sollen so die überfüllten Haftanstalten entlastet werden.