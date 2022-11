OB-Wahl: Interessent klopft an

Frank Zimmermann (CDU), Bürgermeister in Gaildorf, stellt sich als potenzieller Bewerber bei den Fraktionen in Kornwestheim vor. Was macht Amtsinhaberin Ursula Keck?















Wer tritt im Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Kornwestheim an? Im Zusammenhang mit der Wahl im kommenden Jahr macht derzeit ein Rathauschef aus dem Landkreis Schwäbisch Hall von sich reden. Der Christdemokrat Frank Zimmermann, seit 2014 Bürgermeister der Stadt Gaildorf, hat bei drei Fraktionen angeklopft. Ob Ursula Keck (parteilos) sich noch einmal zur Wahl stellen wird, hat die Amtsinhaberin bisher nicht verlauten lassen. Zwar habe sie Gespräche mit mehreren Fraktionen geführt. Aber erst bis Ende des Jahres wolle sie entscheiden, ob sie sich für eine dritte Amtszeit zur Verfügung stellen will, sagte die 59-Jährige Anfang September gegenüber unserer Zeitung.

Schon jetzt streckt der Gaildorfer Frank Zimmermann, der seine Wurzeln im Kreis Ludwigsburg hat, allerdings seine Fühler in Richtung Kornwestheim aus. Er hat die Fraktionen von CDU, SPD und Freien Wählern um Kennenlerngespräche gebeten.

Das bestätigt Hans Bartholomä, der Fraktionsvorsitzende der Kornwestheimer Christdemokraten. Sympathisch, sachlich und kompetent habe Zimmermann gewirkt. Das Treffen sei jedoch völlig ergebnisoffen verlaufen, betont Bartholomä. Seine Fraktion habe noch nicht besprochen, ob sie den Gaildorfer unterstützen wolle. Demnächst sei zuerst ein Gesprächstermin mit der Amtsinhaberin geplant, in dem mitgeteilt werden soll, ob Ursula Keck auf die Unterstützung der CDU hoffen kann.

SPD und Freie Wähler wollen den Machtwechsel

Dass die derzeitige Oberbürgermeisterin bei einer Bewerbung keine Rückendeckung von der SPD erwarten kann, haben die Sozialdemokraten bereits beschlossen. Nach dem Treffen mit Frank Zimmermann ist aber unklar, ob der potenzielle Bewerber von der SPD unterstützt würde, sagt Ortsvereinsvorsitzender Florian Wanitschek. Für die Sozialdemokraten hat die Suche nach geeigneten Bewerbern gerade erst begonnen.

Auch die Freien Wähler haben deutlich gemacht, dass sie einen Machtwechsel an der Rathausspitze wollen. Sympathisch, Familienmensch, Verwaltungserfahrung: Diese Eindrücke hat Frank Zimmermann bei den Freien Wählern hinterlassen, fasst Fraktionsvorsitzender Markus Kämmle zusammen. Er sagt aber auch: „Wir halten uns alles offen.“ Kämmle geht davon aus, dass sich weitere Interessenten finden werden.

Wahltermin ist noch nicht festgelegt

Frank Zimmermann selbst legt sich noch nicht fest, ob er bei der Wahl ins Rennen gehen wird. Eine Bewerbung ist derzeit ohnehin noch nicht möglich. Den Wahltermin, der wahrscheinlich im Sommer 2023 sein wird, und andere Details hat der Kornwestheimer Gemeinderat noch nicht geklärt.