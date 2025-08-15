Politik im Kreis Esslingen: Wieso engagieren sich junge Leute in Parteien?

Jannik Kegler hat gerade Abi gemacht, nun konzentriert er sich auf die Politik – als neuer SPD-Ortschef in Wolfschlugen. Was treibt junge Leute an, sich in Parteien zu engagieren?
Jannik Kegler ist die Nervosität etwas anzumerken. Seine Stimme ist zwar ruhig, und das, was er sagt, ist strukturiert, doch seine Finger flattern. Es ist sein erstes Interview. Jannik Kegler ist 18, hat frisch sein Abi am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Sielmingen gemacht. Dennoch hat er bereits eine bemerkenswerte politische Karriere hingelegt. 2024 ist er in die SPD eingetreten, beim ersten Treffen mit der Nürtinger Regiogruppe der Jusos wurde er direkt zum Vorsitzenden erkoren, zudem ist er Beisitzer im Kreisvorstand der SPD-Jugendorganisation. Seit Neuestem ist er auch der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins in seinem Wohnort Wolfschlugen. „Es ging in den letzten anderthalb Jahren relativ zügig“, sagt er.