Politik: EU-Gipfel für Treffen zu Wettbewerbsfähigkeit in Ungarn

Die Staats- und Regierungschefs der EU geben grünes Licht für einen informellen Gipfel in Ungarn zu den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen Europas. Das Thema Wettbewerbsfähigkeit solle bei einem bevorstehenden Treffen der Runde in Budapest auf der Tagesordnung stehen, heißt es in den nach dem EU-Gipfel in Brüssel beschlossenen Schlussfolgerungen. Die Staats- und Regierungschefs fordern darin zudem entschiedene Schritte, um europäischen Unternehmen bessere Bedingungen gegen internationale Konkurrenz zu ermöglichen. Sie betonten „die Dringlichkeit, wirksame Maßnahmen zu ergreifen.“