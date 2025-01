Politik: CSU verschärft Ton in der Migrationspolitik

1 Die CSU verschärft den Ton in der Migrationspolitik acht Wochen vor der Bundestagswahl. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Knapp acht Wochen vor der Bundestagswahl verschärft die CSU noch einmal den Ton in der Migrationspolitik. Das Bleiberecht für Migranten soll nach ihren Vorstellungen an ein auskömmliches Einkommen geknüpft werden. Wer mehrfach straffällig wird, soll Deutschland verlassen müssen. Und über Zurückweisungen an den Grenzen will die CSU umgehend einen „faktischen Einreisestopp von illegalen Migranten“ umsetzen.