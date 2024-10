Politik: CDU, BSW und SPD in Thüringen streben Verhandlungen an

CDU, BSW und SPD in Thüringen streben Verhandlungen an

1 Christian Herrgott (l-r), Christian Tischner, Beate Meißner, Andreas Bühl und Mario Voigt (alle CDU) kommen zu den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, BSW und SPD in der Erfurter Innenstadt. Foto: dpa/Martin Schutt

Tagelang haben CDU, BSW und SPD in Thüringen um eine Einigung zu den umstrittenen außenpolitischen Forderungen der Wagenknecht-Partei gerungen. Nun gibt es ein Ergebnis.











In Thüringen haben sich die Landesvorsitzenden von CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und SPD auf Koalitionsverhandlungen verständigt. Diese sollen bereits am Dienstag beginnen. Die drei Parteien einigten sich nach harten Verhandlungen auf einen Passus zur Friedenspolitik für einen möglichen Vertrag zur Regierungsbildung, wie sie in Erfurt verkündeten. Allerdings fehlt noch die Zustimmung des BSW-Landesvorstandes.