1 Auftritt Josefa Schmid: Sie steigt aus der Kutsche und postiert sich vor Cohns Schiff. Foto: Simon Granville

Cohns Schiff legt am Marktplatz an, um Promis eine schöne Aussicht zu gewähren. Doch mit einer Besucherin hat der OB nicht gerechnet.











So maritim ist der Pferdemarkt noch nie gewesen. Die „MS Leonberg II“, jener 11 000 Euro teure Einkauf des Oberbürgermeisters im hessischen Bruchköbel, beschert nicht nur den Zuschauern am Marktplatz ein Umdenken. Das Schiff beflügelt auch die Kreativität der Fraktionen, die am Umzug teilnehmen. Doch der Reihe nach.