Warschau - Zbigniew Rau ist erst seit wenigen Monaten polnischer Außenminister. Eine Schonfrist gibt es für den Chefdiplomaten aber nicht. Im Gegenteil. Der 65-Jährige ist im Dauereinsatz, um all die „hysterischen Debatten“ zu beruhigen, von denen er sich umzingelt sieht. Da ist zum Beispiel die Diskussion um einen Polexit, einen möglichen Austritt aus der EU, die in Warschau seit Tagen mit wachsender Erregung geführt wird. Raus Kabinettskollege Zbigniew Ziobro etwa, seines Zeichens Justizminister, fürchtet eine „Kolonialisierung durch die EU“. Also gleich ganz raus aus dem Verein? „Wir wären die Letzten, die über einen Polexit auch nur nachdenken würden“, sagt Rau über die rechtsnationale PiS-Regierung.