1 „Du fühlst dich, als könntest du fliegen“ – Julia Zeller beim Tanzen an der Stange. Foto: Sichtlichmensch/Andy Reiner

Wie schaffen es manche, immer wieder aufzustehen, weiterzumachen? Was ist ihr Geheimnis? Zu Besuch bei der Mutter Julia Zeller aus Biberach, die bei der Geburt ihres ersten Kindes Gewalt erfuhr und im Tanzen neue Kraft schöpft.









Sie windet sich um die Stange wie eine Mutter um die Schraube. Ihre Arme halten den Körper in der Luft, die Beine schwingen nach oben, rundherum, leicht wie eine Tänzerin. Julia Zeller, 33 Jahre alt, Mutter zweier Kleinkinder aus Biberach, ist nur 1,57 Meter groß. In Hotpants und Sport-BH sieht man an ihr kein Gramm Fett, sondern trainierte Oberschenkel, einen Sixpack am Bauch, breite Schultern, langes hellblondes Haar weht um ihren Kopf.