Polarwirbel-Kollaps – doch noch weiße Weihnachten 2025?

Wir haben die aktuellen Wettermodelle gecheckt und verraten, ob das „Weihnachtswunder“ nach dem „Adventsfrühling“ noch möglich ist – es gibt zwei Szenarien.
Wer am Donnerstagmittag im Kessel oder im Umland von Stuttgart aus dem Fenster schaute, mochte seinen Augen kaum trauen: Sonne satt und milde Temperaturen. Es fühlte sich eher nach einem verfrühten Frühlingserwachen an als nach Advent. Die dicke Winterjacke bleibt erstmal im Schrank, und fast ließe sich draußen in der Sonne ein Espresso genießen.