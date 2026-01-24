Island bietet eine unvergleichliche Natur zwischen Gletschern, Vulkanen und Wasserfällen. Damit der Urlaub nicht zur Enttäuschung wird, ist Planung erforderlich. Das müssen Reisende vor dem Abflug über Polarlichter und Mitternachtssonne auf Island wissen.
Vulkane, Wasserfälle und Polarlichter... Die isländische Natur vereint all das in unvergleichlicher Szenerie. Ein Urlaub auf der Insel verlangt jedoch etwas Planung. Das müssen Island-Touristen über die beste Reisezeit und einige der schönsten Orte auf der Insel wissen.