In dieser Woche haben Polarlichter den Nachthimmel über dem Südwesten rötlich, pink und grün gefärbt. Noch haben Fans die Chance, das Himmelsspektakel zu sehen.
Wer Polarlichter sehen will, muss sich jetzt ranhalten: In der Nacht auf Freitag besteht im Südwesten nochmal die Chance, das Farbspiel am Himmel zu sehen. „Die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor erhöht, aber es flaut dann jetzt halt auch ab“, sagte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg. „Wenn man draußen ist, dann einfach mal gucken.“ Es sei nicht zu sagen, wann die Chancen in der kommenden Nacht am besten stünden.