Polarlichter in Welzheim: Sternwarte und Limes unter knallbuntem Himmel

Knalliges Rot, Orange und intensive Grüntöne: Um Polarlichter zu sehen, muss man derzeit nicht weit reisen. Unser Leser Bernd Würsching hat in Welzheim faszinierende Fotos gemacht.
Die Nacht von Montag auf Dienstag war für Bernd Würsching aus Welzheim (Rems-Murr-Kreis) recht kurz. Erst morgens gegen 1 Uhr ist er ins Bett gekommen – nach einer spontanen abendlichen Fototour rund um Welzheim. „Ich habe eine App, die am Montagabend angeschlagen und Polarlichter angesagt hat“, erzählt der Welzheimer. Beim genaueren Blick darauf zeigte sich jedoch, dass zwar für den skandinavischen Raum Polarlichter in Aussicht gestellt wurden, nicht aber für Welzheim: „Bei uns waren null Prozent vorhergesagt.“