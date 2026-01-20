Polarlichter im Kreis Böblingen: Nordlichter – „Was da für eine Show abging, war echt der Wahnsinn“

Ein seltenes Himmelsspektakel verzaubert den Kreis Böblingen: Polarlichter in Rot und Grün tanzen über Dagersheim, Grafenau, Altdorf und Herrenberg. Was Hobbyfotografen dabei erlebten.
Es war zunächst nur ein leichter roter Schimmer, der sich am Montag, 19. Januar, gegen 21 Uhr am Himmel zeigte. Über die nächsten zwei Stunden hinweg tanzten dann breite Bänder in Rot und Grün am Firmament – unter anderem über Altdorf, Darmsheim, Grafenau und Herrenberg. Es waren Polarlichter, die den Kreis Böblingen in ein gespenstisch-schönes Licht tauchten. In ganz Deutschland, von Ostfriesland und Berlin bis in die Alpen, war das Himmelsspektakel zu sehen. Was für viele eine außergewöhnliche Überraschung am Abendhimmel war, dem haben Hobbyfotografen regelrecht entgegengefiebert.